A Domodossola cerimonia per i 210 anni dell'Arma carabinieri

Anche nel Verbano-Cusio-Ossola è stato celebrato il 210/o annuale di fondazione dell'arma dei carabinieri. La cerimonia militare, presieduta dal colonnello Domenico Baldassarre, comandante provinciale carabinieri di Verbania, si è svolta a Domodossola per ricordare l'80/o anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola.

Nel corso dell'ultimo anno, ha spiegato il colonnello Baldassarre, si è registrato un "incoraggiante calo sostanziale delle forme più gravi delle fenomenologie criminali". Nel Vco, i carabinieri hanno effettuato 12mila pattuglie e soddisfatto 9mila richieste di intervento, controllato 54mila persone, 3mila delle quali sono state deferite all'autorità giudiziaria.

Durante la cerimonia, svoltasi in piazza Madonna della Neve, sono stati assegnati tre encomi semplici concessi dal comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta: al luogotenente carica speciale Massimo Verzotto e all'appuntato scelto qualifica speciale Guerino Molle, in servizio presso la sezione carabinieri di polizia giudiziaria, e al brigadiere capo qualifica speciale Alessandro Curcio, della Compagnia di Domodossola. Dodici, infine, gli elogi concessi dal comandante provinciale.



