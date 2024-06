Spazio Bolaffi, all'asta il pianoforte bianco di Gustavo Rol

C'è anche il pianoforte bianco appartenuto a Gustavo Rol, il famoso sensitivo torinese che è considerato tra le figure più importanti dell'esoterismo occidentale, tra i lotti protagonisti dell'asta di arredi, dipinti e oggetti d'arte in programma mercoledì 12 giugno allo Spazio Bolaffi, nel capoluogo piemontese.

Il cimelio, apprezzato da capi di Stato, premi Nobel e stelle del cinema e della musica, proviene dall'appartamento di via Silvio Pellico 31 a Torino, dove Rol - uomo colto che raffinato che suonava con maestria violino e pianoforte - abitò per 64 anni. Si narra, riferisce la sua biografa Giuditta Dembech, che proprio su questo strumento l'amico Nino Rota compose il leggendario tema musicale del film Il padrino. Il pianoforte sarà venduto a partire da una base d'asta di 8 mila euro.

Nel catalogo d'asta, che include arredi e dipinti dal Cinquecento al Novecento, si segnala anche una rara veduta di Macao del XIX secolo, portata in Italia dalla Cina da un ambasciatore nella prima metà del Novecento.

Si segnalano, infine, una raccolta di circa 90 tra dipinti e disegni antichi proveniente da una prestigiosa collezione torinese, e una ricca sezione di opere del Seicento, tra cui spiccano due dipinti raffiguranti "Lucrezia" e "Porzia" e un tondo con la "Madonna col bambino e San Giovannino" di Jacopo del Tedesco, accompagnato da perizia della nota storica dell'arte Mina Gregori.



