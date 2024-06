Parte il festival CinemAmbiente, a Bozzetto la Stella della Mole

Al via la ventisettesima edizione di CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxhi,. Il festival - in programma fino al 9 giugno - si è aperto con la consegna, presso l'aula del Tempio della Mole Antonelliana, del premio Stella della Mole green a Bruno Bozzetto, un regista che fin dai suoi esordi, alla fine degli anni '50, attraverso i suoi lavori ha sempre puntato lo sguardo sui temi dell'ambientalismo. Bozzetto sarà protagonista dell'ultima giornata del festival, domenica 9 giugno, a lui dedicata. Ad aprire l'omaggio la proiezione del suo ultimo film, "Sapiens?".

Il film di apertura del Festival - dedicato alla memoria di Gaetano Capizzi, suo fondatore e storico direttore, scomparso prematuramente lo scorso anno - è un capolavoro del muto perduto e ritrovato, Amazonas, maior rio do mundo, in proiezione alle 21 al Cinema Massimo, Sala Cabiria. Un lavoro frutto di tre anni di riprese e completato nel 1918 dal regista di origine portoghese Silvino Santos, emigrato fin da giovane in Sudamerica e diventato il pioniere del cinema brasiliano. Ritrovata una copia nella Cineteca di Praga, si tratta del primo lungometraggio girato in Amazzonia, tra il Brasile e il Perù, il documentario si snoda lungo il percorso del maestoso fiume sud-americano esplorando i paesaggi della foresta, la fauna e la flora uniche, le città affacciate sulle rive, la vita quotidiana e i riti delle popolazioni indigene, le attività economiche e industriali, allora in mano alle élite locali. La proiezione sarà accompagnata da un'esecuzione live del musicista e compositore Alberto Tafuri e da una performance totalmente improvvisata che si propone di cogliere gli aspetti drammatici del lungometraggio.

Il Festival proporrà 76 film, in arrivo da 27 Paesi, in rappresentanza di 4 continenti.



