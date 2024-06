GdF Valenza sequestra oro e preziosi per 800mila euro

Le attività ispettive della Guardia di Finanza di Valenza (Alessandria), con controlli economici da inizio anno a oggi, hanno consentito di sequestrare complessivamente circa 7 chili di oro legato a uso industriale, 84 lamine di metallo puro, per un peso di oltre 4 chili. Oltre a 354 grammi di argento puro in grani, 19 gioielli in oro e altrettante pietre preziose per oltre 38 carati. Valore stimato quasi 800.000 euro.

Sono 5 le persone segnalate alla Prefettura per commercio non autorizzato di cose preziose e alla Camera di Commercio per vendita di materiali e oggetti preziosi privi di marchio.

In particolare, nel corso di un controllo di un'auto, è stato scoperto dalle Fiamme Gialle un doppio fondo ricavato nell'abitacolo, accessibile attraverso un ingegnoso sistema elettromagnetico: all'interno erano nascoste 56 lamine di oro puro, per 3 chili e del valore di oltre 200.000 euro. Erano state cedute illecitamente da una società di Valenza.



