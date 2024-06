Fuoristrada in bilico a Perrero, intervento dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo (Torino) sono intervenuti nel comune di Perrero, lungo la strada sterrata vicino al lago Lauson a 2.000 metri di quota. Due persone sono rimaste in pericolo con un fuoristrada in bilico con le ruote nel dirupo.

Messi in salvo gli occupanti, sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo con targa svizzera, recuperato e riposizionato sul tracciato. L'episodio si è risolto senza feriti, ma un grande spavento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA