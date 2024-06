Dipingere con la bocca, il laboratorio di Francesco Canale

Dopo aver realizzato una nuova rampa che rende agibile a tutte e tutti lo spazio sotto palco di Magazzino Sul Po, Oltranza torna domenica 9 giugno, alle 16.30, nelle Raffinerie sociali di via Fagnano 30/2, con una nuova iniziativa: un laboratorio di pittura a bocca diretto da Francesco Canale, artista nato senza braccia e senza gambe, che utilizza per dipingere la bocca.

L'evento dal titolo 'Usa la testa experience' fonde l'esperienza laboratoriale con il divertimento per permettere ai partecipanti di prendere parte a un laboratorio di pittura e anche al primo gioco al mondo in cui è vietato utilizzare le mani. L'iniziativa è frutto dell'idea di Canale, socio fondatore e direttore creativo dell'azienda Working Souls, in arte Anima Blu, artista poliedrico (pittore, scrittore, autore teatrale/musicale, performer) e imprenditore. Lo scopo di questa esperienza formativa e motivazionale è migliorare il benessere delle persone e diffondere una nuova visione della cosiddetta diversità, calandosi nei panni di Francesco con metodi alternativi, basati sull'arte. Al termine dell'esperienza di gioco e laboratorio, seguirà anche un'intervista con aperitivo in compagnia di Francesco Canale intervallata da letture, tratte dal suo libro Le Corde dell'Anima con accompagnamento musicale, dal vivo.

"Ho capito che per non essere vittima della mia disabilità e di una società che categorizza le persone in diversità inesistenti, bastava soltanto che mi guardassi dentro: per comprendere chi fossi davvero, quali erano le mie potenzialità, e cosa avrei potuto dare al mondo" spiega Francesco Canale.





