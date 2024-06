Colle dell'Agnello, Provincia Cuneo al lavoro per sgombero neve

Due squadre di tecnici della Provincia di Cuneo sono al lavoro da giorni con ruspe e mezzi meccanici per sgomberare i muri di neve, in alcuni tratti alti anche 5-6 metri, che ancora ostruiscono l'ultimo chilometro di strada provinciale 251 verso il Colle dell'Agnello, a quota 2.744 metri, in alta valle Varaita.

La grande quantità di precipitazioni nevose tardive non ha ancora permesso lo sgombero totale della strada sul lato italiano, mentre sul versante francese è prossima l'apertura della carreggiata. Come ha ricordato il consigliere provinciale delegato, il colle potrebbe essere aperto come ogni anno intorno al 15 giugno in base agli accordi tra i due Paesi, previa la messa in sicurezza e la verifica sulla stabilità dei versanti.





