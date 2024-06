Chiusi nove interventi per quasi 4 milioni sul torrente Pellice

L'Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) ha concluso nove interventi lungo il torrente Pelllice, in Piemonte, nel tratto fra Bricherasio e Villafranca (Torino). La spesa, finanziata dallo Stato attraverso l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, è stata di circa 3.958.527 euro e ha interessato i comuni di Garzigliana, Bricherasio, Cavour, Vigone, Villafranca, suddiviso in cinque lotti e complessivamente ha riguardato opere in massi di cava per circa 24.000 metri cubi, la messa a dimora di 23.000 esemplari di essenze arbustive e arboree, più di 4.300 talee di salice e 30.000 metri quadrati di superficie boscata diradati con taglio selettivo.

Scopo degli interventi è stata sia la riduzione del rischio idrogeologico - migliorando notevolmente la sicurezza delle aree interessate - che lo stato ecologico del corso d'acqua e conseguentemente la tutela degli ecosistemi e della biodiversità limitrofi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA