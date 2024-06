Arpa, luglio e agosto secchi e con ondate di calore rilevanti

Due estivi caldi e asciutti, con temperature mensili al di sopra della media e possibili ondate di calore rilevanti. Sono le previsioni per luglio e agosto in Piemonte elaborate da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sulla base delle indicazioni del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus-C3S.

Dopo un giugno con temperature solo "lievemente superiori alla media", grazie all'azione, ora più marginale, dell'aria più fresca in arrivo da oltralpe, con luglio le previsioni meteorologiche, comuni a tutta l'Europa sud-occidentale, indicano scarsità di piogge, con una progressiva riduzione delle precipitazioni, che nel complesso saranno inferiori alla norma, e caldo in deciso aumento.



