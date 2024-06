Alessandria, Palazzo Ghilini sarà aperto ai visitatori

La Provincia di Alessandria ha sottoscritto un accordo con la delegazione Fai per promuovere visite accompagnate di Palazzo Ghilini, sede amministrativa dell'ente dal 1869, uno degli edifici storici più importanti e monumentali della città. Un ulteriore passo per la valorizzazione di quello che è definito il vero palazzo reale di Alessandria', dall'architettura in stile barocco piemontese, che deve il nome al committente, il marchese Tommaso Ottaviano Antonio Ghilini. Lo fece edificare nel XVIII secolo, su progetto dell'architetto astigiano Benedetto Alfieri.

Grazie all'accordo Palazzo Ghilini potrà essere aperto al pubblico: i visitatori saranno accompagnati dai volontari del Fondo Ambiente Italiano. L'edificio sarà aperto a scuole e gruppi, ma anche in concomitanza degli eventi nazionali del Fai e in occasione di particolari iniziative turistiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA