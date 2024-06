Visite guidate per scoprire le ortensie nel Pinerolese

A giugno e luglio, nel periodo di massima fioritura, le ortensie saranno protagoniste di una nuova stagione di visite guidate tra botanica, storia e aneddoti all'interno dei giardini di alcuni parchi di Pinerolo e del Pinerolese (Torino). Si tratta del Distretto Pinerolese delle Ortensie, una rete nata nel 2022 e composta da cinque realtà: il Parco di Villa Prever in centro a Pinerolo, il Giardino della Villa Le Ortensie di Carlotta sulla collina accanto alla Basilica di San Maurizio, il Parco Storico Il Torrione nella pianura, il Parco del Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo e il Parco di Villa Widemann a San Germano Chisone.

Il distretto ha lo scopo di preservarne e diffonderne la conoscenza, grazie alla consulenza scientifica di Eva Boasso Ormezzano, naturalista, studiosa, esperta e appassionata collezionista di ortensie, oltre che autrice di alcuni libri dedicati al tema (Ortensie e idrangee, Le mie ortensie e Il libro delle ortensie e idrangee).

Fiore estremamente diffuso, l'ortensia è stata introdotta dall'Oriente in Francia alla fine del Settecento, divenendo nel tempo protagonista dei giardini di ville, palazzi nobiliari, tenute di campagna e cascinali. Non è un caso che, proprio a Pinerolo e nel suo territorio, questo fiore abbia avuto un ampio successo dopo l'ultima dominazione francese e grazie ai frequenti scambi di merci e persone tra i due Paesi. Molti ibridi di ortensie caratterizzano questa parte del Piemonte e alcune - riconosciute come peculiari anche da esperti di Oltralpe - sono oggi conservate all'interno della più grande collezione del mondo nel nord della Francia.

Il parco di Villa Prever a Pinerolo, visitabile ogni giorno gratuitamente, organizza per il 22 giugno alle 17 una visita guidata a cura di Eva Boasso Ormezzano; il 23 giugno alle 11 prevista una visita guidata al parco di Villa Widemann a San Germano, con le sue duecento ortensie; al parco storico Il Torrione sono previste tre visite guidate (24 e 30 alle 10.30, 3 luglio alle 10.30) tra le migliaia di infiorescenze; la villa Le Ortensie di Carlotta propone due visite guidate, il 22 giugno alle 15 e il 23 giugno alle 16.30; infine il Castello di Miradolo propone il 12 luglio alle 18 una visita guidata nel parco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA