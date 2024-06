Svastiche sui manifesti elettorali del Pd nel Torinese

Ci sono delle svastiche sui manifesti elettorali del Partito Democratico, affissi a Buttigliera Alta, nel Torinese. A denunciare quando accaduto è il segretario provinciale del Pd Marcello Mazzù, attraverso una nota. Si tratta, spiega l'esponente Dem "dell'ennesimo imbrattamento in stile fascista. Non solo anche un'offesa vile e ignorante nei confronti di una candidata regionale".

Dal Pd la solidarietà alla candidata, di cui non viene fatto il nome "per rispetto nei suoi confronti, ma sicuramente condanniamo e denunciamo questo atto sessista e offensivo a livello personale e politico".

Le svastiche sono state disegnate con dello spray nero.





