Ossola, elisoccorso per escursionisti sorpresi dal temporale

Due giovani di 27 anni, entrambi di nazionalità belga, sono stati soccorsi e recuperati nel tardo pomeriggio di ieri dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Torino in val d'Ossola, nel comune di Santa Maria Maggiore (provincia del Verbano-Cusio-Ossola). I due escursionisti, privi della necessaria attrezzatura, sono stati sorpresi da un temporale mentre si trovavano in un impluvio in località Fracchia.

Per soccorrere i due, apparsi in buone condizioni, ma comunque affidati al 118 per accertamenti, è intervenuta anche una squadra del nucleo Speleo alpino fluviale proveniente da Verbania.



