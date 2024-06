Incidente sulla A23, l'autostrada che da Torino porta a Bardonecchia. Secondo una prima ricostruzione un tir per il trasporto di liquidi alimentari si è schiantato nella galleria Cels in direzione Bardonecchia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e i volontari di Borgone - Sant'Antonino. I sanitari del 118 hanno soccorso l'autista del veicolo. La circolazione è chiusa in attesa della rimozione dell'automezzo.



