Cinemambiente, Iren conferma il premio del pubblico

Iren apre i propri spazi in occasione di Cinemambiente, principale manifestazione italiana dedicata ai film a tematica ambientale. Il gruppo, main sponsor della rassegna, conferma il Premio del Pubblico Iren, il cui vincitore viene nominato grazie al voto degli spettatori fra i film in gara nella sezione Concorso Documentari: al termine di ciascuna proiezione della categoria, gli spettatori potranno infatti assegnare al film un punteggio da 1 a 5 attraverso una scheda ricevuta all'ingresso. Al termine della kermesse, l'autore del film che avrà ottenuto il punteggio maggiore riceverà il premio.

Iren promuove, domenica 9 giugno alle ore 17, la presentazione del libro Antropocine, lo schermo verde (Ed.izione Altreconomia), nuovo lavoro del giornalista ambientale Marino Midena, all'interno degli spazi di The Heat Garden: progetto architettonico green del Gruppo Iren che sorge nel quartiere San Salvario, ospita un sistema di accumulo del calore a servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento all'interno di una struttura con terrazzi e giardini pensili e quasi 11mila tra piante e alberi.



