CinemAmbiente, in anteprima il documentario 'Il ricercatore'

Il 7 giugno al Festival CinemAmbiente di Torino sarà presentato in anteprima mondiale il documentario 'Il Ricercatore' di Paolo Casalis. Il film racconta la storia di Gianluca Grimalda, ricercatore ambientale al prestigioso Istituto per l'Economia Mondiale di Kiel, in Germania, ma anche attivista ambientale con Scientist Rebellion, licenziato per essersi rifiutato di volare per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica.

Grimalda ha viaggiato via terra e mare per studiare l'adattamento delle popolazioni della Papua Nuova Guinea ai cambiamenti climatici, risparmiando 5 tonnellate di anidride carbonica. Di recente un tribunale tedesco ha stabilito che la crisi climatica non rappresenta una motivazione sufficiente per ritardare il rientro sul posto di lavoro, confermando il licenziamento. Grimalda ha però presentato appello, sperando di poter ribaltare le sorti del processo e che il suo possa diventare il primo caso di obiezione di coscienza per motivi climatici.

"In questo film di viaggio, di avventura, di principi morali individuali e questioni universali c'è indubbiamente qualcosa di folle. Resta però da stabilire se lo sia la storia de "Il Ricercatore" oppure il comportamento quotidiano dei suoi spettatori", commenta Casalis. "Grimalda ha scelto di rinunciare a tutto (una carriera e uno stipendio invidiabili, una fidanzata, gli affetti famigliari e un lavoro che amava oltre ogni cosa) - prosegue - per lanciare un segnale di allarme sulle condizioni disperate del nostro Pianeta, per fornire un esempio e, forse, una possibile via d'uscita".



