Battuta d'arresto per la produzione industriale in Piemonte

La produzione industriale del Piemonte segna una battuta d'arresto nel primo trimestre dell'anno. Secondo l'indagine di Unioncamere e Unicredit in collaborazione con gli Uffici Studi delle Camere di commercio provinciali nel periodo gennaio-marzo 2024 ha registrato una flessione dello 0,4% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. La frenata è dovuta soprattutto al tessile in calo del 6,8% e alle grandi aziende (oltre 250 addetti) che hanno subìto una significativa battuta d'arresto (-4,7%).

"L'andamento della produzione industriale in Piemonte è purtroppo rallentato anche a causa dell'incertezza del contesto economico internazionale. Come sistema camerale continuiamo ad affiancare le imprese, nel loro percorso di crescita aiutandole con i nuovi strumenti quali la digitalizzazione e la trasformazione energetica" commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia . "Crediamo nell'eccellenza delle aziende piemontesi e continuiamo a supportarle nei loro piani di sviluppo e consolidamento. Nel primo trimestre del 2024 abbiamo erogato 296 milioni di euro di nuovi finanziamenti ai nostri clienti, di cui 164 alle imprese. Digitalizzazione e profondo radicamento della cultura ESG sono i due obiettivi che le aziende manifatturiere piemontesi devono perseguire per essere sostenibili e rimanere competitive sul mercato e noi siamo, come sempre, al loro fianco" aggiunge la regional Mmanager Nord Ovest di UniCredit, Paola Garibotti,.



