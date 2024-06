Banca Patrimoni Sella, accordo per acquisire Banca Galileo

Banca Patrimoni Sella & C. (gruppo Sella) ha sottoscritto un accordo finalizzato alla fusione per incorporazione di Banca Galileo, istituto di credito che offre alla clientela Private e Corporate servizi bancari tradizionali e consulenza specialistica. Lo si legge in una nota secondo cui l'operazione è stata approvata dai cda delle due banche.

Il closing dell'operazione è previsto all'inizio del 2025, a seguito dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia e dell'approvazione della fusione da parte delle assemblee delle due società.



