Un incidente mortale è avvenuto in corso Dante a Pontestura (Alessandria). Come fatto sapere dai carabinieri in una breve nota, un mezzo pesante ha travolto un 89enne del paese e per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, l'autocarro lo avrebbe agganciato lateralmente, trascinandolo per un tratto di strada.

Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'investimento e le eventuali responsabilità.



