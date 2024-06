Al via a Cumiana il Pollinator Garden di Bee Friends

Sabato 1 giugno è stato inaugurato il 'Pollinator Garden' a Cumiana (Torino), un'area di oltre 13.000 metri quadrati, creata nell'ambito del progetto Bee Friends, ideato dalla Fondazione Zoom con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il giardino, situato vicino al bioparco, è stato realizzato per tutelare gli insetti impollinatori, cruciali per l'ecosistema e l'agricoltura.

Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Cumiana, Airasca e Piscina, insieme a rappresentanti e biologi della Fondazione Zoom. Il progetto ha coinvolto attivamente le comunità locali, in particolare i bambini delle scuole, che hanno contribuito con la costruzione di 'BugsHotel' e altre strutture utili per gli insetti.

Durante l'inaugurazione, sono state organizzate attività educative per insegnare ai cittadini come creare spazi 'pollinator friendly' nei propri giardini e balconi. Il Pollinator Garden non solo offre un luogo di relax immerso nella natura, ma funge anche da corridoio ecologico per la salvaguardia degli impollinatori.

"Gli impollinatori sono importantissimi per il nostro ecosistema poiché rappresentano la chiave per mantenerne l'equilibrio - racconta Michela Cogo, Biologa responsabile Progetto Bee Friends Fondazione Zoom -, basti pensare che da loro dipende la proliferazione del 90% dei fiori selvatici e del 75% della frutta e della verdura di cui ci nutriamo tutti i giorni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA