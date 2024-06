Anarchici: corteo nazionale a Torino, slogan e petardi

Alcune centinaia di anarchici si sono radunati a Torino in piazza XVIII dicembre per dare vita a un 'corteo nazionale'. L'iniziativa, come si legge nei siti di area, è diretta contro la guerra, il 41 bis e il "fronte aperto dallo Stato contro nemici interni e dissidenti", con riferimento, in questo caso, a un'indagine della Digos e della procura subalpina, chiamata City, che ha portato nelle scorse settimane a una serie di misure cautelari e restrittive.

Due attivisti in cappuccio e abiti neri si sono inerpicati sui ponteggi che avvolgono l'edificio della storica stazione ferroviaria dismessa di Porta Susa e hanno appeso uno striscione con la scritta "La resistenza vive - Free Gaza".

Il corteo, aperto dallo striscione "Contro lo Stato e le due guerre - al fianco di chi lotta" si è mosso verso i quartieri Aurora e Barriera di Milano. Le forze dell'ordine si sono schierate in modo da impedire l'accesso al centro storico e ad alcuni punti considerati 'sensibili'. I dimostranti, lungo il percorso, hanno tracciato numerose scritte sui muri. Sono stati scanditi slogan, accesi fumogeni e lanciati grossi petardi.



