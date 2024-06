2 Giugno, la gratitudine di Novi al carabiniere Pulcino

"Per il coraggio, la prontezza e l'esemplare senso civico, come segno di stima e gratitudine della Città di Novi Ligure". E' la motivazione dell'Attestato di Riconoscenza consegnato oggi dal sindaco di Novi Ligure (Alessandria), Rocchino Muliere, a Carlo Pulcino, il 71enne brigadiere del Ros in congedo che lo scorso il 12 marzo intervenne in difesa di una donna aggredita dall'ex in viale Saffi.

Il 25 marzo il primo cittadino gli aveva consegnato la spilla con lo stemma della Città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA