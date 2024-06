Un giovane escursionista è rimasto ferito in modo non grave, nel Biellese, dopo essere scivolato durante una camminata lungo il sentiero che conduce al rifugio di Rosazza, nella conca di Oropa.

Per il recupero è intervenuto l'elisoccorso. Il gitante è stato portato al pronto soccorso di Borgosesia.



