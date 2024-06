Ruba in un supermercato e viene arrestato per evasione

Ha rubato con un complice superalcolici per 330 euro a Torino ed è stato arrestato per evasione. Si tratta di un uomo di 43 anni, fermato ieri intorno alle 14.30 in un supermercato dalla polizia del commissariato San Secondo. Era stato visto e bloccato da un addetto alla sorveglianza e all'arrivo degli agenti, privo di documenti d'identità, ha fornito a voce le proprie generalità, che da un controllo sono risultate false. Si trovava infatti fuori dall'orario in cui gli è permesso uscire dai domiciliari, a cui è sottoposto dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19. È stato quindi arrestato e denunciato per furto aggravato in concorso e false dichiarazioni sulla propria identità personale.



