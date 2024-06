E' stato fatto saltare con una carica esplosiva e depredato lo sportello bancomat della filiale della Bpm a Cossato (Biella), in via Mazzini. Verso le 5 della scorsa notte i residenti hanno sentito un boato. I carabinieri stanno svolgendo le indagini. Non si conosce ancora l'ammontare del bottino.



