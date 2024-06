Cella Monte, l'Ecomuseo si arricchisce di nuove sale

Sono stati inaugurati oggi i nuovi spazi espositivi dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni a Palazzo Volta di Cella Monte (Alessandria). Sono le sale della geologia, per raccontare l'evoluzione del Monferrato casalese; dei Cavatori, per far capire come fossero vita e lavoro nelle cave di estrazione della pietra; degli Infernot, le storiche cantine e dispense tipiche del territorio.

Quando si passa sotto l'androne che collega i due cortili, si possono invece ascoltare le voci degli abitanti dei borghi della rete dell'Ecomuseo recitare i proverbi. Al maestro Giovanni Tamburelli si deve 'La balena sotto il tavolo', opera dedicata ai cetacei che popolavano il mare di Monferrato milioni di anni fa.

Esclusiva la visita guidata dedicata alla scoperta dei soffitti dipinti dei palazzi Volta e Radicati.

"Video, testi, didascalie sono tutti in italiano e in inglese - sottolinea Luciano Mariano, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, uno dei soci fondatori dell'Ecomuseo - per permettere a un turismo internazionale di conoscere e apprezzare le caratteristiche di questa terra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA