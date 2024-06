Arrestato a Rivoli per tre colpi in esercizi commerciali in meno di un mese

Un uomo di 47 anni di Rivoli (Torino) è stato arrestato due volte per furto aggravato in concorso e ricettazione e una per un tentativo, accusato di tre colpi in altrettanti esercizi commerciali in ventisei giorni.

Condotto una prima volta ai domiciliari, la terza è finito in carcere. Le prime due volte ha agito a Collegno (Torino) e la terza a Pianezza (Torino).

Il 4 maggio, il presunto ladro, con l'aiuto di un'altra persona rimasta ignota, con un cric per auto, ha sfondato la vetrina di un noto ristorante del posto e ha portato via un tablet, un telefono cellulare e 2.000 euro in contanti .

Perquisito, gli sono stati trovati un pc portatile risultato provento di furto, oltre a vari arnesi da scasso. Il 22 maggio, in un supermercato, è avvenuto il secondo tentato furto. Dopo avere forzato la porta d'ingresso, ha tentato di prendere della merce dagli scaffali, ma sono intervenuti i carabinieri, che l'hanno boccato. Aveva con sé 2,28 di hashish e aveva usato un'auto risultata rubata ad Alpignano (Torino). L'ultimo colpo è avvenuto nella nottata del 30 maggio in un ristorante. Ha infranto la vetrina e ha rubato due bottiglie di vino, un palmare e dei contanti. Intercettato dai carabinieri di Rivoli, che nel frattempo erano stati allertati dalla centrale operativa, il presunto ladro è stato individuato e fermato e la refurtiva è stata restituita ai proprietari. Anche questa volta nella sua disponibilità c'era un'autovettura risultata rubata.





