A Torino festival europeo di circo delle discipline aeree oscillanti

Torna a Torino dal 28 al 30 giugno, con la sua seconda edizione, il primo festival europeo dedicato esclusivamente al circo delle discipline aeree oscillanti, Oscillante '24. Organizzato da Flic scuola di circo, si terrà nell'Area bunker e nel Centro internazionale per le arti circensi Spazio Flic, ospitando tre prime nazionali, spettacoli outdoor, performance in sala e lezioni in cui le principali tecniche circensi utilizzate sono trapezio ballant, corda volante e trapeze triple. Ci saranno inoltre street food, cocktail bar e aftershow musicali a cura di Fabbrica C e dell'associazione variante Bunker.

L'evento, che vedrà gli artisti esibirsi tra forza, agilità e grazia, è dedicato soprattutto al trapezio ballant, disciplina circense che in Italia viene insegnata con corsi di alto livello professionale soltanto alla Flic, grazie alle competenze del direttore Matteo Lo Prete, formatore di molti artisti che lavorano in compagnie internazionali o che hanno creato le proprie, molti dei quali si esibiranno a Oscillante.

In tutte le giornate è ospite la compagnia francese Lxs Reyenxs - accolta in residenza creativa dalla Flic con il bando Surreale nel mese di aprile 2024 - con lo spettacolo outdoor "Kamelia et ses folles slliees", creato con musiche eseguite dal vivo e una grande struttura che accoglie sia il trapezio che la corda ballant. Si esibiranno, tra gli altri, la compagnia belga Cie La Butineuse, con l'artista Lola Ruiz nello spettacolo "To bee queen", e il trio finlandese-sudafricano Wide Fools, vincitore nel 2015 della medaglia d'argento al prestigioso Festival Mondial du Cirque de Demain e parte del cast del Cirque du Soleil nello spettacolo Scalada. Le perfomance soliste hanno come protagoniste sette artiste provenienti da Francia, Italia, Perù, Sud Africa e Usa.

La presentazione del festival è affidata ad Ava Hangar, Miss Drag Queen Italia 2019.



