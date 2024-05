Tour virtuale Inside Monet all'Orto botanico di Torino

L'arte si mescola con lo studio della natura e della luce all'Orto botanico dell'Università di Torino, da domani al 3 novembre, con i tour di Inside Monet, un'esperienza in realtà virtuale a cura di Way Experience, la media company vincitrice dell'oscar dell'innovazione premio Angi 2022. Dopo il successo a Milano, che ha visto la partecipazione di oltre 15.000 persone e dopo due mesi di Inside Monet al Parco del Valentino a Torino, l'esperienza ha trovato nell'Orto botanico la cornice perfetta per esaltare il connubio tra la bellezza della natura e la magia della realtà virtuale.

Inside Monet riporta i visitatori nell'atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino della seconda metà dell'Ottocento e permette di vivere in prima persona il concetto di en plein air, il metodo pittorico principalmente adottato dal gruppo degli impressionisti per meglio cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni singolo dettaglio.

L'intero tour prenderà vita all'interno dell'Orto Botanico, museo dinamico per sua stessa natura, proponendo, in linea con il luogo ospite, un itinerario alla scoperta di un'oasi segreta nel cuore della città.



