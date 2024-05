'Semi di libertà', in carcere a Verbania nascerà un orto

Nel carcere di Verbania nascerà presto un orto dove i circa ottanta detenuti potranno coltivare ortaggi e verdure da utilizzare nella mensa del penitenziario.

Il progetto si chiama 'Semi di libertà' e prevede, con la collaborazione di Vco Formazione, la piantumazione di piante in vasche e fioriere in tufo che verranno posate nei prossimi giorni: a seconda della stagione, nelle aiuole verranno coltivate diverse varietà orticole, ad esempio pomodori, cavoli, verze, ma anche cipolle, lattughe, aglio, fave.

"Oggi è un grande giorno per il carcere - ha detto il direttore dell'istituto Claudia Piscione durante la presentazione del progetto -. L'orto ha un duplice obiettivo: rappresenta un'ulteriore attività di contrasto all'ozio carcerario e può aprire nuove porte all'esterno del carcere".

Oltre alle piante orticole, ha aggiunto il docente di botanica applicata Augusto Zandanel, che sta curando l'avvio del progetto, "ci sarà un'area dove verranno coltivati fiori, rose e piante acidofile come le azalee".

Dei detenuti attualmente nel carcere di Verbania, 24 hanno la possibilità di lavorare all'esterno del penitenziario, in particolare in realtà che si occupano di produzioni alimentari.

Un'altra dozzina è impiegata internamente.



