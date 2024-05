Pichetto, Forza Italia esclusa a Biella? Questioni burocratiche

"Sono questioni burocratiche.

Dispiace, ma ciò non cancella il nostro supporto totale per Cirio, anche dalla mia città". Ha risposto così il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a chi gli ha chiesto del caso di Biella, sua città, dove Forza Italia non comparirà sulla scheda elettorale delle regionali.

Il ministro ha parlato a margine di un incontro elettorale a Saluzzo (Cuneo), a sostegno delle liste di Forza Italia a livello locale, regionale ed europeo. Con lui a Castellar di Saluzzo, c'erano i candidati europei Claudia Porchietto e Paolo Damilano, il candidato regionale Franco Graglia e il candidato sindaco del centrodestra a Saluzzo, Giovanni Damiano.



