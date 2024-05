"Ho incontrato l'ente risi, condividendo le azioni per la tutela del riso di qualità italiano". Lo ha affermato il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, che è stato in visita agli stabilimenti birra Menabrea e Bottalla formaggi di Biella, che da tempo collaborano per alcuni progetti. "La sinergia tra aziende rappresenta un valore aggiunto" ha commentato all'uscita.

Lollobrigida ha confermato la conferenza stampa del 6 giugno sulla social card.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA