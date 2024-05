Lavori nelle scuole, a Torino cambiano 34 sezioni elettorali

Saranno spostate in plessi scolastici limitrofi 34 delle 919 sezioni elettorali di Torino.

Il trasferimento si fender necessario a causa dei lavori di riqualificazione in corso in alcune scuole della città. A darne comunicazione è il Comune.

I cittadini interessati da queste modifiche hanno ricevuto o riceveranno a casa la comunicazione delle nuove sezioni in cui potranno andare a votare, insieme al tagliando per aggiornare la propria tessera elettorale.

Come ulteriore informazione, in corrispondenza dei seggi non utilizzabili, sarà inoltre affissa una apposita comunicazione sullo spostamento. Le modifiche interessano alcune sezioni delle scuole 'Boncompagni', nella circoscrizione 4, 'Vian' e 'Gianelli', nella circoscrizione 5, 'Pestalozzi' e 'Norberto Bobbio', nella 6, 'Santa Margherita', che funge da seggio per elettori delle circoscrizioni 7 e 8.



