In Italia una bici ogni due abitanti, ma si usa pochissimo

Ogni due italiani c'è una bicicletta, ma non viene usata per gli spostamenti quotidiani, e uno Studio Isfort certifica che in Italia le infrastrutture dedicate sono aumentate del 50% dal 2008 al 2016, ma nello stesso periodo l'uso della bici è calato dello 0,3%. E' quanto emerge dall'incontro Bikenomics, organizzato da Fiab Torino Bike Pride, nel capoluogo piemontese.

Luca Davico, docente di Sociologia Urbana all'Università di Torino, ha sottolineato che a Bilbao, prima città europea per mobilità sostenibile, solo il 12% degli abitanti usa l'auto, mentre le città italiane figurano nelle posizione più basse delle graduatorie. Inoltre in Italia c'è un forte mito del possesso dell'auto, in particolare a Torino e nel Sud. Nel capoluogo piemontese si sposta in bicicletta il 3% scarso dei cittadini, numero che è rimasto pressoché stabile negli ultimi dieci anni, pur a fronte di un aumento del 26% delle piste ciclabili, che fa della città una fra le meglio posizionate a livello nazionale su questo fronte. Le ciclabili 'vere', cioè non promiscue, sono però solo il 28% del totale. "Entro i 6 chilometri - ha rimarcato il docente - le bici arrivano sempre prima di auto e mezzi pubblici, il superamento avviene solo su percorsi più lunghi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA