Consorzio del Gavi, inaugurata la nuova sede su 4 piani

Il Consorzio Tutela del Gavi ha inaugurato oggi ufficialmente la sua nuova sede, in Via Mameli 173.

"Questo è per noi soprattutto l'occasione per dire grazie a chi a livello europeo, regionale, provinciale e comunale accompagna il lavoro del Consorzio".

La nuova casa del Gavi, operativa già dallo scorso novembre, frutto di un attento restauro, è distribuita su tre piani, più uno interrato, per un totale di 1000 metri quadrati. Ospita uffici amministrativi, sale per riunioni, spazi per eventi e un'area dedicata a degustazioni e masterclass.

"E' fondamentale per il Consorzio operare e promuoversi in una sede che rispecchi il grande fermento della nostra denominazione", ha sottolineato il presidente Maurizio Montobbio.

La cerimonia di oggi coincide con un anno particolarmente significativo per il Gavi: il 2024 segna infatti i 50 anni dal riconoscimento della Doc, seguita dalla Docg nel 1998. Il Gavi oggi è presente in oltre 100 paesi nel mondo .



