Al via il concorso per reclutamento di 3.852 allievi carabinieri

Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito dell'Arma, nell'area concorsi.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell'anno scolastico 2023/2024 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano compiuto il 17esimo anno di età e non abbiano superato il 24esimo anno di età.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere quello successivo alla data di pubblicazione del decreto nel portale.



