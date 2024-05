A Torino una Rsa per Alzheimer con la terapia del viaggio

Si chiama "terapia del viaggio" o "trenoterapia" ed è un intervento non farmacologico adottato per favorire il benessere delle persone che convivono con il morbo di Alzheimer e di altre forme di demenza senile. Viene utilizzato, ad esempio nei nuclei dedicati al declino cognitivo della Residenza Richelmy di Torino del gruppo emeis, che si sono trasformati, con una ristrutturazione permanente, in un vero e proprio villaggio: i corridoi, i luoghi comuni e le stanze per le visite sono diventate la perfetta ricostruzione di un paese, con tanto di negozi, ufficio postale e edicola, fino alla stazione di Porta Nuova di Torino con il suo tabellone degli orari e i vagoni del treno, dove i passeggeri possono accomodarsi per il loro viaggio nei ricordi.

Questo intervento consiste infatti nella simulazione di un viaggio in treno "ed è utilissimo - viene evidenziato - per far riaffiorare ricordi ed emozioni, per stimolare il dialogo, la socializzazione o anche l'appetito, offrendo uno strumento in più agli operatori per provare a intervenire sui comportamenti speciali e sugli stati di agitazione connessi alla patologia dell'Alzheimer. L'intervento inizia già per le vie del villaggio, alla posta e in biglietteria, dove i residenti possono vivere situazioni realistiche, che riportano a momenti già vissuti del loro passato. Si prosegue spostandosi nel vagone del treno, dove uno schermo riproduce le immagini di paesaggi in movimento, che fanno riaffiorare ricordi stimolando le reazioni e le relazioni tra le persone presenti, il chiacchierare col vicino di posto e mangiare qualcosa insieme.

Chiara Celentano, direttrice di Residenza Richelmy racconta: "Abbiamo rivisto interamente due reparti. Sempre di più ci allontaniamo dall'idea di ospedale e ci avviciniamo al concetto di comunità, dove le persone vivono una vita sociale in spazi comuni e tornano a casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA