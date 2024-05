Studenti pro Palestina si incatenano al rettorato di Torino

Blitz questa mattina davanti al rettorato dell'Università di Torino. Un gruppo di studenti Pro Palestina, aderenti alle proteste che in questi giorni sono in corso nelle sedi universitarie del capoluogo piemontese per chiedere la rescissione degli accordi tra ateneo e università e istituzioni israeliane, si è incatenato davanti al rettorato in via Po, nel centro cittadino. "In risposta alla seduta di Senato accademico che è stata organizzata online, abbiamo deciso di incatenarci per pretendere una seduta in presenza oggi pomeriggio alle 14, hanno spiegato gli attivisti.

"Continuiamo a insistere - proseguono - per avere uno spazio di confronto con gli organi accademici dove discutere della desecretazione e rescissione di tutti gli accordi che le nostre università hanno con lo Stato genocida di Israele e con le aziende belliche".



