Spazzamondo, raccolte 31,2 tonnellate di rifiuti nel Cuneese

Ventimila persone hanno preso parte, in 170 comuni della provincia di Cuneo, all'iniziativa "Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente". Si tratta della quarta edizione dell'evento, ideato da Fondazione Crc per promuovere la raccolta di rifiuti abbandonati.

L'edizione 2024 di Spazzamondo ha raccolto un totale di 31,2 tonnellate di rifiuti abbandonati, che corrispondono a oltre 7.000 sacchi e a un risparmio di 36,1 tonnellate di anidride carbonica. Ottanta gli istituti scolastici partecipanti che riceveranno un buono per l'acquisto di attrezzature. A dieci comuni, suddivisi per fasce di popolazione, va il premio per aver coinvolto il maggior numero di cittadini. Premiate anche alcune delle diciotto aziende che hanno assicurato la loro partecipazione.

"La nostra comunità provinciale - commenta il presidente di Fondazione Crc, Mauro Gola - si conferma particolarmente sensibile sui temi ambientali e capace di attivarsi in prima persona per rendere i propri luoghi più belli e puliti".



