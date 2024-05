Pnrr: Gentiloni, 'a Torino lo stato di attuazione è buono'

"Lo stato di attuazione del Pnrr a Torino è buono e questo è incoraggiante per la Commissione europea. Vedere una città che si trasforma è un fatto molto positivo e la conferma che Torino, come altre città italiane, sono in prima fila nell'attuazione di questo grande programma di recovery sono buone notizie che fanno bene all'Europa". A dirlo è stato il commissario europeo Paolo Gentiloni dopo la visita, insieme al sindaco Stefano Lo Russo, al cantiere Pnrr del parco del Valentino, in particolare a Torino Esposizioni e al Teatro Nuovo.

Per il commissario Gentiloni "è molto importante l'accento che Torino ha voluto dare, anche negli investimenti legati al Pnrr, al legame fra la dimensione sociale e quella culturale, nelle periferie e al Valentino, anche con un'attrazione potenziale di svago e turismo davvero straordinaria. Tutto questo - ribadisce - penso faccia bene all'Europa".



