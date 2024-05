Le caramelle non uccidono i bambini, il manifesto di De Angelis

Torna Opera Viva Barriera di Milano, Il Manifesto, il progetto di arte urbana di Alessandro Bulgini che dal 2015 ha ospitato più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri di piazza Bottesini in Barriera di Milano.

Il tema scelto per l'edizione 2024 è il camouflage o camuffamento: si riferisce a qualsiasi metodo utilizzato per rendersi meno rilevabili alle forze nemiche. Il manifesto diventa uno spazio per il non-detto, per esporre una necessità, un credo personale perfettamente mascherato. Gli artisti e le artiste selezionati/e sono stati invitati a realizzare un'opera antitetica rispetto a ciò che in realtà si vorrebbe esprimere e denunciare. Un'opera mimetica e impermeabile, un perfetto camouflage. L'edizione 2024 incentiva la possibilità di dissentire senza esporsi.

Il primo manifesto camouflage è Candies do not kill children di f.de.a (Francesca De Angelis). Candies do not kill children, in italiano "le caramelle non uccidono i bambini", è il titolo dell'opera. Il pubblico è chiamato a cogliere l'implicito invito a mangiare caramelle piuttosto che uccidere i bambini. Il manifesto sarà esposto dal 4 al 23 giugno.

Gli artisti e le artiste selezionati/e che metteranno in pratica il loro camouflage in piazza Bottesini, oltre a Francesca De Angelis, sono Marina Arienzale, Charlotte Landini, Monica Podda e Stefano Budicin, Cocis Ferrari, Giuseppe Fittipaldi, Davide Dormino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA