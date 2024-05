Lavori sulla provinciale 23 a Sestriere dopo le piogge

A Champlas du Col di Sestriere (Torino) proseguono i lavori sulla strada provinciale 23 per il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia e per ovviare a un abbassamento del piano stradale dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane. Il cantiere, come spiega la Città metropolitana di Torino in una nota, ha l'obiettivo di stabilizzare il corpo stradale, da tempo soggetto a fenomeni franosi profondi.

I lavori sono finalizzati a garantire prima possibile la regolarità del transito a doppio senso di marcia, sia per il traffico locale, sia per il prevedibile incremento del passaggio di autoveicoli nell'imminente stagione turistica estiva. Il 2 luglio è in programma, tra l'altro, il passaggio del Tour de France, nella tappa Pinerolo-Valloire, mentre il 7 luglio l'Automobile club Torino ha programmato la quarantaduesima edizione della Cesana-Sestriere e il 21 luglio c'è la Gran fondo ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre.

Nei prossimi mesi sono inoltre previste la sostituzione dei tratti delle protezioni laterali che presentano segni di usura o degrado, la risagomatura o scarifica del piano viabile in alcuni punti, la manutenzione straordinaria di un ponticello nel territorio di Cesana. Il progetto dei lavori di imminente realizzazione prevede una spesa di 500.000 euro. A Mentoulles la provinciale 23 è interessata da un cedimento del versante roccioso a monte della carreggiata, con scivolamento a valle di alcuni massi rocciosi. È in corso un intervento urgente.

In queste settimane sono inoltre aperti alcuni cantieri per la messa in sicurezza della provinciale 23 a Sestriere (tra Champlas du Col e il capoluogo comunale arrivando da Cesana e prima del bivio per la provinciale 173 dell'Assietta, per chi proviene da Pinerolo) e a Pragelato (prima e dopo la frazione Duc). La spesa è di 2 milioni di euro. Un altro intervento urgente viene realizzato nel tratto della provinciale 215 Sestriere-Cesana per un dissesto del versante sovrastante all'altezza della frazione Grangesises a Sauze di Cesana. Al di là degli interventi di somma urgenza, sulla provinciale 215 la realizzazione di muri di sostegno a monte e il ripristino della barriere laterali a valle della strada comportano una spesa di 1,6 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 500.000 euro per la ripavimentazione dei tratti ammalorati, in particolare nell'abitato di Sauze di Cesana.



