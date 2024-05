Job Film Days a ottobre, una rassegna dedicata a Daniele Segre

Cinque anni di Job Film Days, cinque anni di film dedicati al tema del lavoro e dei diritti, con ospiti internazionali, giovani registi e pellicole di qualità. Diretto da Annalisa Lantermo e organizzato dall'Associazione Job Film Days Ets con il Museo Nazionale del Cinema, il festival, costruito con una fitta rete di istituzioni e associazioni locali e nazionali, torna dall'1 al 6 ottobre.

La manifestazione, per la sua quinta edizione, si terrà al Cinema Massimo di Torino, ma come di consueto prevede una serie di eventi collaterali in altri cinema e luoghi, per allargare il racconto del mondo del lavoro ad altre arti e altri pubblici.

Confermate le sezioni degli scorsi anni, il festival dedicherà una rassegna al regista Daniele Segre, recentemente scomparso, e ai suoi film sul tema del lavoro.

Restano le sezioni competitive e non competitive, con eventi speciali e focus tematici accanto a incontri, convegni e masterclass. Sono aperte le call per i due concorsi principali: il Premio Lavoro 2024 Jfd - Inail Piemonte, dedicato a lungometraggi di finzione e documentari prodotti in Italia e all'estero sulle tematiche del lavoro; il Premio Job for the Future 2024 Jfd - Camera di commercio di Torino, per i cortometraggi realizzati in Europa da registi Under 40, sui lavori emergenti e le sfide del lavoro contemporaneo (www.jobfilmdays.org). L'iscrizione delle opere ai concorsi può avvenire attraverso la piattaforma FilmFreeway (www.filmfreeway.com) e la scadenza per l'iscrizione è fissata al 15 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA