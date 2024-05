Ied Torino apre una nuova sede che unisce ecologia e design

Una nuova sede in via Nizza, a due passi da Porta Nuova, per l'Istituto europeo di design a Torino, risultato di un progetto di riqualificazione realizzato con lo studio di architettura Mercante-Testa. L'edificio conta tremila metri quadrati distribuiti su cinque piani, nuove aule, laboratori e aree comuni.

"Il progetto di espansione del gruppo Ied persegue l'obiettivo primo di mantenere uno standard di livello alto nella formazione che è il nostro core business - commenta Francesco Gori, amministratore delegato del Gruppo Ied -. Questo si attua nel garantire spazi fisici adeguati allo svolgimento dell'attività didattica, luoghi d'incontro e di scambio per le comunità di giovani designer che studiano nelle città dove Ied è presente".

L'edificio, un tempo sede di uffici regionali, è stato riadattato alle esigenze della scuola con un progetto che unisce funzionalità e mantenimento edilizio.

"La struttura era vuota da tre-quattro anni - spiega Adelaide Testa - c'è stato un progetto di riadeguamento senza sprechi.

Sono stati mantenuti gli elementi, come il pavimento e le luci che potevano essere ancora utilizzate. I primi ragazzi che sono entrati non hanno capito subito il messaggio e hanno pensato che la scuola fosse ancora in fase di completamento, da qui inizia l'insegnamento. Dobbiamo riscrivere queste professioni, che devono avere un futuro".

Dal prossimo anno accademico saranno inoltre attivati tre nuovi corsi di laurea magistrale in Interior design, Interaction design e Transdisciplinary design pensati per completare le competenze degli studenti.



