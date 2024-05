Giustizia: Bendoni (Anm Piemonte), riforma inutile e dannoso

"Inutile e dannoso". Così Mario Bendoni, presidente dell'Anm del Piemonte e della Valle d'Aosta, definisce il progetto di riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. La giunta ha convocato "d'urgenza" un'assemblea il prossimo 5 giugno.

Bendoni parla di riforma "inutile in quanto non affronta minimamente i reali problemi del sistema giustizia" e "dannosa in quanto, con la separazione delle carriere, il pubblico ministero viene inevitabilmente attratto nell'orbita del potere esecutivo e cessa di essere pienamente indipendente e libero da influenze esterne", cosa che "si traduce in un danno per la tutela dei diritti dei cittadini e in particolare dei soggetti più deboli".

Per Bendoni desta "allarme" l'istituzione di una Alta Corte, "un giudice speciale dotato della competenza sanzionatoria e disciplinare nei confronti del singolo magistrato e sottratto a un effettivo controllo di legalità".



