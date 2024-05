Giochi con i bimbi ricoverati, torna Play della Fondazione Forma

Torna sabato 1 giugno in piazza Polonia l'iniziativa organizzata dalla Fondazione Forma negli anni precedenti la pandemia, ma in una nuova formula: "giochi senza frontiere" con 10 squadre che schiereranno partecipanti di tutte le età in giochi di piazza e pazienti che giocheranno dalla loro camera di degenza. Le squadre saranno capitanate dalle associazioni di volontariato del Regina Margherita, quelle che prestano assistenza e offrono attività di intrattenimento in ospedale. Ogni squadra schiererà un minimo di 20 giocatori, e uno di questi dalle 10 alle 11 giocherà in corsia insieme ai bambini ricoverati: i piccoli pazienti saranno infatti i primi giocatori di Play.

Due i giochi nei reparti: tiro al biberon e memory tattile.

Entrambi i giochi sono realizzati con materiale di recupero. E ci saranno dei giudici speciali a controllare lo svolgimento dei giochi: i supereroi e le principesse di tre associazioni, Le Principesse in corsia, la Nida e l'associazione Sea - Supereroi Acrobatici, protagonisti di uno dei momenti più attesi del Raduno dei Babbi Natale. In piazza i giochi si svolgeranno dalle 10 alle 13 e ogni squadra avrà una fan zone per poter tifare per i propri giocatori. Tra i giochi: la pesca al lago, il gioco muto, il puzzle, la gara del rumore, la corsa a 3 gambe ed altri giochi di piazza. La partecipazione è gratuita ed è aperta ad adulti e bambini.



