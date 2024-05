Formazione Piemonte, oltre 6mila aziende aderenti a FondItalia

È stato presentato a Torino al Palazzo della Luce il rapporto FondItalia 2024. In quindici anni, oltre 6.000 imprese piemontesi hanno aderito al fondo, ricevendo quasi 8 milioni di euro in contributi per la formazione continua dei lavoratori. In Piemonte circa il 6% dei lavoratori e il 4% delle aziende aderiscono e dal 2009, oltre 46.000 lavoratori nella regione hanno beneficiato dei programmi di formazione.

"La formazione è fondamentale e strategica,- ha commentato L'assessore alle politiche sociali della regione Piemonte Maurizio Marrone - perché consente di essere preparati ai cambiamenti e quindi di avere un marcia in più rispetto a una competizione sempre più globale che si avvale di tecnologie che variano e si aggiornano di continuo, nonché di bisogni e servizi, che cambiano molto più in fretta che in passato".

"Quindi la formazione - prosegue - continua diventa un fattore rilevante per rendere tante aziende, soprattutto le medio-piccole, all'altezza della competizione internazionale, ma anche tra regioni italiane, in cui spesso l'autonomia differenziata crea qualche squilibrio".

"In una fase delicata di transizione come quella che il mondo del lavoro sta attraversando la sinergia tra Regioni e il sistema dei Fondi Interprofessionali assume un'importanza ancora maggiore". ha aggiunto l' assessora regionale all'Istruzione e merito Elena Chiorino.

"Nel corso del mio mandato - ha sottolineato - ho scelto di lavorare ad una politica di supporto reale all'impresa, in grado di guardare al futuro, in cui la formazione, intesa come investimento e non più come costo, possa davvero giocare un ruolo determinante per la crescita di tutte le filiere produttive".



