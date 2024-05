Elkann, 'investimenti a Mirafiori frutto di una buona politica'

Mirafiori negli ultimi anni ha beneficiato di investimenti che hanno permesso l'avvio di attività addizionali alla produzione di auto: abbiamo inaugurato il centro di ricerca e di test sulle batterie elettriche, la produzione delle trasmissioni elettrificate, il campus di uffici sostenibili e il centro per l'economia circolare. E questo grazie anche alla lungimiranza di un sindaco, Stefano Lo Russo, e di un presidente di Regione, Alberto Cirio, peraltro di colori politici diversi". Lo afferma John Elkann, presidente di Stellantis, in un'intervista all'Avvenire in edicola domani.

"Il percorso che stiamo tracciando, che include anche la nuova 500 ibrida, è frutto anche di questa buona politica" spiega Elkann.

"Nonostante il mio lavoro mi porti prevalentemente fuori dall'Italia, abbiamo deciso con mia moglie di abitare a Torino: qui sono nati i nostri figli e qui sono stati battezzati e vanno a scuola. Le nostre radici sono a Torino, un territorio a cui ci sentiamo legati e sul quale continuiamo a rafforzare il nostro impegno sociale", sottolinea Elkann.



