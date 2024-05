Artissima, la fiera d'arte che esplora i sogni ad occhi aperti

Dal 1 al 3 novembre all'Oval si Torino si terrà 'Artissima internazionale d'arte contemporanea', la fiera dedicata all'arte contemporanea. La trentunesima edizione diretta da Luigi Fassi e sostenuta da Intesa sanpaolo e gallerie d'Italia, è intitolata "The era of daydreaming" ed esplora il valore del sognare ad occhi aperti come manifestazione del pensiero spontaneo e creativo.

"In un'epoca di incessanti connessioni e stimoli esterni senza limiti, una riscoperta affascinante sta prendendo piede: il valore inestimabile del pensiero spontaneo e del daydreaming, il sognare ad occhi aperti. - ha affermato Fassi - La riscoperta del ruolo di questo territorio inesplorato della mente costituisce un terreno di ricerca che vede cooperare tra loro ricercatori di ambiti diversi, al confine tra scienza e discipline umanistiche".

Le sezioni tradizionali della fiera includono main section, new entries, monologue/dialogue, e art spaces & editions, insieme alle sezioni curate present future, back to the future, e disegni, che saranno anche disponibili sulla piattaforma digitale artissima voice over.



