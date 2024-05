Vinavil di Villadossola ottiene certificazione di sostenibilità

Lo stabilimento di Villadossola (Verbania) della Vinavil, società del gruppo Mapei, ha ottenuto la certificazione International Sustainability & Carbon Certification, un riconoscimento che attesta l'impegno dell'azienda per l'economia circolare e per una produzione sempre più sostenibile.

"Il conseguimento della certificazione Iscc Plus è il risultato di uno sforzo continuo e condiviso da tutto il team, che ha lavorato con dedizione per implementare e mantenere i requisiti dello standard. - spiega Taako Brouwer, amministratore delegato Vinavil -. Questo impegno testimonia la volontà di promuovere l'utilizzo di materie prime certificate Iscc Plus e di selezionare e verificare i fornitori secondo gli elevati criteri di sostenibilità richiesti".

Questo attestato consente all'azienda di offrire prodotti 'Bio-attributed', che utilizzano materie prime sostenibili come materiali Bio, derivati da biomassa vergine, Circular, ottenuti dal riciclo meccanico o chimico di prodotti non biologici, Bio-Circular, provenienti da rifiuti e residui di origine biologica; e Renewable, ottenuti da processi che utilizzano fonti di energia rinnovabili.



